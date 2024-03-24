صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، اليوم الأحد، أن "أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز التجاري "كروكوس سيتي" في كراسنوغورسك، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت واتسون، في بيان: "يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، ولم يكن هناك أي تورط لأوكرانيا".

وقد صرحت أدريان واتسون، سابقًا، أنه "في شهر مارس (آذار الجاري)، تلقت الولايات المتحدة معلومات حول الإعداد لهجوم إرهابي في موسكو، على الأرجح في أماكن مزدحمة، وشاركتها مع الجانب الروسي".

وفي وقت لاحق، أكد مصدر في جهاز الاستخبارات الروسي، أن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في موسكو، وصلت بالفعل، وهي ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية بيانات موثوقة حول الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس"، فيجب نقلها على الفور إلى الجانب الروسي.

كما أشارت إلى أن رد فعل واشنطن يثير التساؤلات، حيث ذكرت أن أوكرانيا والأوكرانيين لم يشاركوا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"، وتساءلت زاخاروفا: "على أي أساس يستنتج المسؤولون في واشنطن أي استنتاجات حول تورط شخص ما في خضم مأساة؟".

وكانت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، التي تنتمني إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، قد ذكرت في وقت سابق، أن الغرب كان يعلم مسبقًا أن منفذي الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي"، كانوا يشبهون أنصار "داعش"(منظمة إرهابة محظورة في روسيا ودول عدة)، لذلك بدأوا لتغذية هذا الإصدار.