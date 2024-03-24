موعد مواجهة المنتخب وكرواتيا بنهائي كأس عاصمة مصر

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لملاقاة نظيره كرواتيا في تمام العاشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من شهر مارس الجاري لحساب نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء ذلك بعد تأهل الفراعنة أول أمس الجمعة على حساب نيوزيلندا بالفوز بهدف من دون رد ، بينما نجح منتخب كرواتيا في حسم تأهله بعد الفوز على نظيره التونسي أمس السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي بركلات الترجيح عقب انتهاء وقت اللقاء بالتعادل السلبي.

بينما يخوض المنتخب التونسي مواجهه تحديدا المركزين الثالث والرابع امام نظيره النيوزيلندي في التوقيت ذاته من يوم 25 من شهر مارس الجاري الاثنين المقبل.

يذكر ان تلك المواجهات مدرجه بالاجنده الدوليه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا وتضاف نقاط في التصنيف العالمي حال تحقيق اي انتصارات خلالها.