الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة المنتخب وكرواتيا بنهائي كأس عاصمة مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لملاقاة نظيره كرواتيا في تمام العاشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من شهر مارس الجاري لحساب نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

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موعد مواجهة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

جاء ذلك بعد تأهل الفراعنة أول أمس الجمعة على حساب نيوزيلندا بالفوز بهدف من دون رد ، بينما نجح منتخب كرواتيا في حسم تأهله بعد الفوز على نظيره التونسي أمس السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي بركلات الترجيح عقب انتهاء وقت اللقاء بالتعادل السلبي.

بينما يخوض المنتخب التونسي مواجهه تحديدا المركزين الثالث والرابع امام نظيره النيوزيلندي في التوقيت ذاته من يوم 25 من شهر مارس الجاري الاثنين المقبل.
يذكر ان تلك المواجهات مدرجه بالاجنده الدوليه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا وتضاف نقاط في التصنيف العالمي حال تحقيق اي انتصارات خلالها.

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