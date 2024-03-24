بعد الخسارة من ألمانيا| ديشامب يكشف السر ونجوم فرنسا غاضبون

شهد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خسارة مستحقة من نظيرة الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت على ملعب الأول ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا المقبلة.

ولم يتوقف الغضب من الخسارة عن الجماهير بل وصل إلى بعض نجوم منتخب الديوك، معربين عن استيائهم من الخسارة بالرغم من كون المباراة ودية.

فمن جانبه بدا أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، متماسكا بعد الخسارة وقال في تصريحات أبرزتها شبكة RMC سبورت "نعم تعلمنا الدرس، ولا مجال لتقديم الأعذار".

وأوضح جيرو "المنتخب الألماني باغتنا، واستغرقنا وقتا لرد الفعل، ولم نستغل أبرز الفرص أمام المرمى، والخسارة إنذار، وتؤكد أننا يجب أن نتسم باليقظة التامة منذ بداية الإحماء وعلى مدار 90 دقيقة".

وتابع "لقد خسرنا الكثير من الاحتكاكات المشتركة، ولكن يجب ألا نبالغ وتكون خسارة درامية". مؤكدا "علينا فقط أن ندرك أن المنافس تفوق علينا الليلة".

بينما حذر أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا، من توابع الخسارة الصادمة أمام ألمانيا.

وصرح تشواميني عبر قناة TF1 الفرنسية "أعتقد أننا لم نكن في أفضل حالاتنا على جميع الأصعدة، يجب أن نقدم أداء أفضل" مضيفا "ما حدث يذكرنا جميعا بما ينتظرنا في يونيو المقبل خلال منافسات بطولة أمم أوروبا في ألمانيا".

واختتم "ولكن لا يجب أن نلقي كل ما حققناه هباء، وندرك إمكانياتنا تماما، ويجب أن نتحلى بالثقة، وسندرس ما حدث في مباراة ألمانيا".

ديشامب يكشف سر خسارة فرنسا أمام ألمانيا

ديشامب

حيث أقر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن فريقه استحق الخسارة أمام ألمانيا بهدفين دون رد.

وصرح ديشامب عبر قناة TF1 "يبدو واضحا أننا لم نكن حاضرين في مباراة قوية، وتكتيكيا كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل" مؤكدا "لاعبو منتخب ألمانيا يلعبون في أندية كبيرة، وكانوا أفضل منا، ونحن لم نستغل الفرص المتاحة، وافتقدنا الشراسة".

وشدد ديشامب "أنا المسئول الأول، ولحسن الحظ كانت لدينا فرصة للعمل سويا لمدة أسبوع، لأن اللاعبين يعانون من ضغط المباريات".

واستدرك "للأسف بدلا من أن نكون في قمة مستوانا، كان الأداء أقرب للحضيض قياسا بظهورنا في أوقات سابقة".

وأتم ديشامب تصريحاته في هذا الشأن "بقصد أو دون قصد، قوتنا الجماعية كانت غائبة".

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراة ودية أخرى مساء الثلاثاء المقبل أمام تشيلي.



وأخيرا.. كشف أدريان رابيو، لاعب وسط منتخب فرنسا، سبب الخسارة أمام ألمانيا في تصريحات عبر قناة TF1 الفرنسية: "كان يجب أن نؤدي بشكل أفضل، ونتعامل مع المباراة بإيجابية، وللأسف لم نفعل ذلك".

وأضاف "الحالة الذهنية لم تكن جيدة، وواجهنا صعوبات كبيرة لقد تفوقوا علينا عدديا في خطي الوسط والهجوم".

وأتم أدريان رابيو تصريحاته: "بإمكاننا منافسة منتخب ألمانيا على المستوى الفني، ولكن طالما أن الحالة الذهنية غير جيدة، لن تكون الأمور في صالحنا".