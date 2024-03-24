مدرب سيدات يد الأهلي : التتويج بالكأس دافع معنوي

أبدى محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، موجهًا الشكر للاعبات الفريق بعد أن قدمن مباراة كبيرة أمام الشمس في ختام منافسات البطولة.

وقال عادل إن الفريق استحق التتويج بلقب بطولة كأس مصر عن جدارة، بعد المستوى المميز الذي قدمته لاعبات الفريق على مدار البطولة، وتكلل في النهاية بالفوز على الشمس وحصد اللقب.

وأكد أن الفوز ببطولة كأس مصر سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على بطولة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس المقرر لها الشهر المقبل.