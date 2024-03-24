أهلي ٢٠٠٨ يتفوق على فاركو بدوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فاز على ضيفه فاركو، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة 27 من بطولة الجمهورية.

جاءت ثنائية فوز الأهلي خلال الشوط الثاني، حيث افتتح يوسف علاء التسجيل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما وصلته كرة عرضية، وأضاف آدم علاء الهدف الثاني بتسديدة مماثلة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - صفر.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر كمال - عمر العدوي - بلال عطية - يوسف علاء - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من حمزة عبد الكريم، وزياد أيوب بدلًا من آدم علاء، وصالح موسى بدلًا من بلال عطية، ويوسف عبد العزيز بدلًا من يوسف علاء.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 69 نقطة، يحتل بها المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الصدارة، وسجل الفريق 81 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.