تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري بسبب "كاف"

أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

أشارت اللجنة أن قرار تأجيل مباراتي الدوري جاء بسبب ةحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، فيما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.



