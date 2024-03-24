الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري بسبب "كاف"

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز  لموسم 2023-2024.

txt

كهربا: مكنتش ناوي ادفع غرامة الزمالك وكنت معاهم أنا النجم مش شيكابالا

أشارت اللجنة أن قرار تأجيل مباراتي الدوري جاء بسبب ةحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، فيما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.

txt

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري بسبب "كاف"


 

مواد متعلقة

هاني سعيد: محمد حمدي من أهم اللاعبين في مصر
الجريدة الورقية