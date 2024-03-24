الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أدعية اليوم الرابع عشر من رشهر رمضان الكريم

الدعاء
الدعاء

 أدعية اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال  شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها

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ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:
اللهم إني أتوسل باسمك الواحد الاحد الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله
يارب يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها
اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ
اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ
ربُ أغننىْ بكَ عنْ شرارْ خلقكَ، واحفظني يا إلهيٌ منْ أنَ أذلَ لغيركَ، أوْ أخافُ غيركَ، أوْ أرغبُ في أحدٍ سواكَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ، ربٌ إني عبدَ في اضطرارٍ إلى عفوكَ وغفرانكَ، وفى فاقةً إلى نعماكَ وآلائكَ، وفى فقرٌ إلى جودكَ وعنايتكَ.
يا إلهيٌ اجعلني حاضرَ القلبِ معكَ سبحانكَ، ورطبٌ اللسانِ بذكركَ سبحانكَ، واشرحْ صدريٍ بجمالكَ سبحانكَ، عزيزا بكَ يا ذا الفضلِ العظيمِ، أنتَ الحفيظْ السلامِ احفظني وأهلي وأولادي وإخواني، وسلمنا يا إلهيٌ منْ كلِ مرضٍ وألمٍ ومنْ كلِ عناءٍ، ومنْ وعثاءِ السفرِ وسوءٍ المنقلبِ، ومنْ شرِ الأشرارِ وكيدِ الفجارِ، ومكرَ الماكرينَ يا ذا الجلالِ والإكرام
ا باسطْ يا ودودً، يا وليُ يا حميدٌ، يا مبدئٌ يا معيدٌ، يا حفيظْ يا سلامٌ، يا حيٌ يا قيومْ، أنتَ ربي لا إلهَ إلا أنتَ، وأنتَ حسبي لا إلهَ إلا أنتَ، فنعمَ الربّ ربى، ونعمْ الحسب حسبي، أسألكُ يا منْ لا تسألُ عما تفعلُ يا قريبٌ يا مجيب

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