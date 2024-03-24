عروض فنية وامسيات شعرية بليالي رمضان بالاسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في رابع ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات على مسرح قصر الإسماعيلية بالصيادين وعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال ، وقدمت مجموعة من التابلوهات منها ضم ضم، الصيادين

واختتمت العروض الفنية بعرض لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني بمجموعة من أغاني الفن الجميل منها اهو جه يا ولاد، سلملي عليه، مال القمر، عيوني القلب، صياد، انا حبيبتك، رايحة فين يا حجه، نسيم علينا الهوا، ست الحبايب، سهر الليالي.

الفعاليات تنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.



كما استمر فعاليات البرنامج الادبي بمقهي محمود دياب الثقافي بلقاء عن الشاعر عبده المصري ضمن برنامج (عطر الاحباب) وتناول د. حمدى سليمان خلال حديثه السيرة الذاتية للشاعر عبده المصري ، ديوان الحياة مكنتش أحلي ، ديوان الورد عابر سبيل

اعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها د. حسن سلطان ألقي قصائد الحائط المنهار ، قلت وقالت ،كما القي الشاعر أبوزيد عبدالله عدة قصائد فلنفترق ، اشتقت لك .

وضمن البرنامج الثقافي بالفرع اقيمت أمسية شعرية

قدم الشاعر شوقي عبد الوهاب عدة قصائد منها زراير بلوزة أبلة الألعاب ، لقطة من العالم بتاعي ، بينما قدم الشاعر حسين عمر عدة قصائد بعنوان افتح للغرام شبابيك ، شهيد العشق ، والقي الشاعر وليد المصري عدة قصائد منها أهلا رمضان ، أمي ، نبض روحي .

كما استمر الفرع في تقديم الورش الفنية، منها ورشة لعمل طي الورق وتعليم الرسم تدريب سماح علي، ورشة الحلي تدريب سهي عشري.