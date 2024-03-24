ضبط طن ونصف سماد زراعي قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالمخابز والانشطة التموينية، بدائرة مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك من خلال الحملات التي تنفذها إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز يوسف الصديق، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ضبط سماد زراعي خاص بوزارة الزراعة قبل تهريبه بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز بدائرة مركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط تريسيكل يحمل عدد 30 شيكارة سماد زراعي محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1500 كيلو 46% نيتروجين خاص بوزارة الزراعة وغير مصرح ببيعه خارج منافذ الوزارة، وقام سائق التريسيكل بتغطية السماد بقطعة من القماش لتضليل رجال الحملة التموينية واخفاؤه عن أعين الحملات الرقابية، وتم التحفظ على السماد بأحد الجمعيات الزراعية لحين ورود قرار من النيابة بشأنه، وتسليم السائق والتريسيكل إلى مركز شرطة يوسف الصديق.

وأشار مدير المديرية أنه تم تحرير عددا من المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أن المديرية كثفت جهودها خلال هذه الفترة من خلال تنفيذ حملات رقابية على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.