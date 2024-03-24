عقب الهجوم على كروكس سيتي.. سقوط 5 مصابين وقتلى بقصف على سيفاستوبول الروسية

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق على المدينة مساء أمس.

جاءت تصريحات رازفوزاييف في بيان عبر تطبيق "تليغرام" أوضح فيه: "بسبب سقوط شظية صاروخية على أحد المنازل في يالطا، توفي أحد سكان سيفاستوبول والذي يبلغ من العمر 65 عاما، أقدم تعازي الحارة لعائلته وأصدقائه، ستوفر حكومة سيفاستوبول، بناءً على تعليماتي، كل ما يلزم من مساعدة".

وأشار حاكم المدينة إلى إصابة 4 أشخاص نتيجة الهجوم، قائلاً إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في سيفاستوبول يوم السبت الساعة 22.44 بتوقيت موسكو، وأنه تم إسقاط أكثر من 10 صواريخ. وسقطت الشظايا في مناطق متفرقة من المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا.

جاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.



وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها، لافتا إلى أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها، لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، ناهيك عن أراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخيرسون، وزابوروجيه.