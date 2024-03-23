ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس سيتى فى موسكو لـ93 قتيلًا

نقلت وسائل إعلام روسية، عن السلطات الروسية، أن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو، مساء أمس الجمعة، وصل لـ93 قتيلًا.

كانت الحصيلة الأولى للهجوم الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو 60 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عددًا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية، وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.

التشيك وسنغافورة تعربان عن إدانتهما الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير في موسكو:

أدانت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي ،الذي وقع بمدينة "كراسنوجورسك" الروسية قرب العاصمة موسكو؛ وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" - "أن الهجوم على المدنيين أمر غير مقبول تمامًا".. معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الداخلية التشيكية على رفضها الشديد للحادث، قائلة "إن الهجوم على المدنيين العزل أمر غير مبرر تحت أي ظرف"، كما أعرب وزير الداخلية فيت راكوشان عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم العنيف الصادم في "كراسنوجورسك".

كما أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الأخير في موسكو.. مؤكدة أنه تذكير صارخ بالتهديد الذي لا يزال يمثله الإرهاب على كل الدول.

وأعربت وزارة الخارجية في سنغافورة - في بيان أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.. مشيرة إلى أنه لم ترد معلومات تفيد بوجود مواطنين سنغافوريين بين الضحايا.

ونصحت "الخارجية السنغافورية" المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى روسيا، كما نصحت من هم هناك بانتهاج اليقظة والحذر ومتابعة الأخبار واتباع نصائح السلطات المحلية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن مساء أمس الجمعة وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بـ"كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 60 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

التعاون الإسلامي: تدين الهجوم الإرهابي في موسكو:

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكس سيتي هال" بالقرب من العاصمة الروسية (موسكو) أمس الجمعة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/ - عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة مكافحته.