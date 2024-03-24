أعراض خطيرة لارتفاع نسبة الكوليسترول تشير إلى الذبحة الصدرية

يمكن أن تظهر الذبحة الصدرية كعرض من أعراض ضيق الشرايين المسدودة بالكوليسترول، وتعود مشكلة ارتفاع الكوليسترول إلى تراكم جزيئات الدهون على جدران شرايين الدم، ويؤدي هذا التراكم إلى تضييقها بمرور الوقت، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وقال الطبيب جيف فوستر في مقابلة إن أخطر علامة على انسداد الشرايين بالكوليسترول هي الذبحة الصدرية التي تتميز بألم حاد في الصدر.

وحذر الخبير من أنه عندما تضيق الشرايين التاجية، يمكن أن يسبب حالة من الذبحة الصدرية غير المستقرة أو متلازمة الشريان التاجي الحادة التي تحدث أثناء الراحة أو في الليل.

ووفقا للأخصائي، يمكن أن تكون الذبحة الصدرية عرضا خطيرا للغاية يحدث قبل وقت قصير من انسداد الشريان تماما وتطور الأزمة القلبية.

وأوضح فوستر أنه في البداية قد يشعر الشخص بألم خفيف في الصدر (غالبًا على الجانب الأيسر وينتشر إلى الذراع والرقبة والفك)، وثم يشتد الألم ويظهر شعور بالضغط القوي وضيق في التنفس وسرعة ضربات القلب والغثيان والدوخة والتعرق - كل هذه العلامات تشير إلى أنك بحاجة إلى طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل.