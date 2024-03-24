رئيس مدينة قوص يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

أكد الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، على إنتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة التابعة للوحدة المحلية ، بعد الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة التى أعلنت عنها الاداره المركز للمواقف وسيارات الأجرة بمحافظة قنا والتى جاءت على خلفية تحريك أسعار الوقود والمحروقات فجر أمس الجمعة .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رئيس مركز ومدينة قوص، بمجمع مواقف جسر الفراش برفقة فراج الوحش ، نائب رئيس المركز و عبدالصبور محمد رئيس قسم المواقف وسيارات الأجرة ، حيث أشرف " قدرى " بنفسه على عملية لصق التسعيرة الجديدة على زجاج السيارات ، مشددا على السائق الالتزام بالتسعيرة الجديدة منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين .

وأشار رئيس مدينة إلى أن تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جاءت صريحة بضرورة متابعة مواقف سيارات الأجرة والتحدث مع الجمهور عن مدى التزام السائقين بالتعريف الجديدة وضرورة الابلاغ عن أى سائق يطلب مبالغ زيادة عن المكتوبة على الملصق , مؤكدا أن أجرة الركوب من مدينة قوص إلى مدينة قنا هى ٨.٧٥ جنية بينما تعريفة ركوب سيارات السيرفيس داخل المدينة حتى البحر هى ٢.٢٥ جنية .

وأضاف قدرى الشعينى ، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين، مناشدا جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود ، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291).