بيراميدز يتعادل مع المحلة وديا

حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز وغزل المحلة بهدف لكل فريق، في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

واستضاف بيراميدز فريق غزل المحلة على استاد الدفاع الجوي في إطار ثاني وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

وتقدم غزل المحلة في الشوط الأول عن طريق محمد جابر، قبل أن يتعادل دودو الجباس لفريق بيراميدز في الدقيقة ٨٥ من عمر اللقاء.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني، شارك شريف إكرامي، ويوسف أسامة ودودو الجباس ومحمود مرعي ومهند لاشين وصامويل أومسا وأوجو صامويل ومحمود عبد العاطي دونجا.