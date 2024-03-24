الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يتعادل مع المحلة وديا

بيراميدز
بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز وغزل المحلة بهدف لكل فريق، في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

واستضاف بيراميدز فريق غزل المحلة على استاد الدفاع الجوي في إطار ثاني وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

txt

وفد التلفزيون الكرواتي يجري حوارا مع مدرب بيراميدز

وتقدم غزل المحلة في الشوط الأول عن طريق محمد جابر، قبل أن يتعادل دودو الجباس لفريق بيراميدز في الدقيقة ٨٥ من عمر اللقاء.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني، شارك شريف إكرامي، ويوسف أسامة ودودو الجباس ومحمود مرعي ومهند لاشين وصامويل أومسا وأوجو صامويل ومحمود عبد العاطي دونجا.

الجريدة الورقية