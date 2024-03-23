في 7 ثواني.. لمسة كروس السحرية تمنح ألمانيا أولى الأهداف أمام فرنسا

بلمسة سحرية من توني كروس نجم منتخب ألمانيا منح لاعب المانشافت العائد من الاعتزال الدولي الهدف الأول في شباك فرنسا بعد تمريرة مميزة.

مرر توني كروس تمريرة مميزة لزميله فلوريان فيرتز الذي يسجل الهدف الأول بعد مرور 7 ثواني فقط من بداية المباراة الودية أمام الديوك الفرنسية.

جاءت تمريرة توني كروس طولية بعد ضربة البداية إلى فيرتز الذي سدد بقوة في المقص الأيمن للحارس سامبا الذي يحرس عرين فرنسا.

وتأتي المواجهة الودية بين ألمانيا وفرنسا في إطار استعدادات المنتخبي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، والتي تنطلق في شهر يونيو المقبل على الأراضي الألمانية التي تستضيف البطولة.