مصرع شاب غرقًا بمياه البحر بالإسكندرية



لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه غرقًا بشاطئ النخيل بغرب الإسكندرية



كان اللواء خالد البروي مدير الامن قد تلقى اخطارا يفيد ورد بلاغ من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حالة غرق لشاب في العقد الثالث من العمر.



فيما توجهت فرق قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق الكائن بغرب المحافظة لبدء رحلة البحث عن الجثمان وسرعة انتشاله قبل أن تبتلعه الأمواج وتلقي به إلى مسافات بعيدة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة رفقة فرق قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حالة غرق ، لشاب يدعى سيف الدين رمضان رشدي 21 عاما، في شاطئ النخيل

من جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير في الإسكندرية، إنه تلقى إشارة بغرق شاب بشاطئ النخيل غربي المحافظة، وعلى الفور بدأ في توجيه الدعوة لجميع غواصين الخير بالإسكندرية، لسرعة التوجه إلى موقع الحادث للمشاركة في عملية البحث عن الجثمان.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية، يرجى عدم التعجل بنزول البحر في ظل حالة عدم الاستقرار في