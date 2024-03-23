أفضل ثلاثة أطعمة لصحة العين.. اللوز أهمهم

للحفاظ على رؤية جيدة وتقليل خطر الإصابة بأمراض العيون الخطيرة، من المهم تناول نظام غذائي جيد وللقيام بذلك، يوصى بإدراج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي.

لحماية بصرك، من المهم فحص عينيك بانتظام، والتوقف عن التدخين وتحسين نظامك الغذائي، وفقًا لجمعية Fight for Sight الخيرية.



اللوز

اللوز مليء بفيتامين E، ويعتقد أن هذا الفيتامين هو المسؤول عن جمال البشرة بمساعدتها، يصبح أكثر ليونة وسلاسة بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل من مخاطر إعتام عدسة العين.



الكرنب

اكتسب الكرنب منذ فترة طويلة شعبية باعتباره طعامًا خارقًا وهو غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين، التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.



البرتقال

البرتقال غني بفيتامين C، وهو مهم لعدد من الوظائف في الجسم ومنها عمل الأوعية الدموية في العين. سابقا، تحدث MedikForum عن كيفية الصيام المتقطع