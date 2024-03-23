علامات خطر تشير للإصابة بسرطان الكلى.. عوامل تطوير المرض

أخبر طبيب الأورام رسلان أبسالياموف ما هي العلامات التي يمكن استخدامها للتعرف على تطور سرطان الكلى.

عوامل تطوير مرض سرطان الكلى

في البداية، أوضح الأخصائي أنه قد تكون هناك عدة عوامل لتطور المرض وتشمل هذه العوامل الاستعداد الوراثي، والأمراض الوراثية، وأمراض الكلى المزمنة، وغسيل الكلى على المدى الطويل، والجنس والعمر والعرق (يصيب المرض غالبًا الرجال والأمريكيين من أصل أفريقي والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 عامًا)، وارتفاع ضغط الدم والتعرض للكادميوم.

بالإضافة إلى ذلك، يعد نمط الحياة غير الصحي أحد عوامل الخطر: التدخين وسوء التغذية والوزن الزائد.

أعراض سرطان الكلى

تشمل العلامات الواضحة لسرطان الكلى وجود دم في البول، والألم والضغط، بالإضافة إلى ظهور ورم في الظهر أو الجانب، وتورم الكاحلين والقدمين، وفقدان الشهية، والتعب المتكرر، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، لفترات طويلة.

والحمى (غير المرتبطة بالبرد أو غيرها من الالتهابات)، وفقدان الوزن بلا سبب، وأيضاً عند الرجال هناك زيادة في الأوردة حول الخصية (في معظم الحالات اليمنى).