محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بكورنيش المحله ومحور النعناعية بكفر الزيات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مسائيا مع رؤساء مراكز ومدن المحله وكفر الزيات ومديري الادارات المختصة في الديوان العام للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروع كورنيش المحله ومحور النعناعية، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

حيث تابع المحافظ مستجدات الاعمال بكورنيش مدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم فى كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم فى تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالى المدينة.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.