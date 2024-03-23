4 علامات لمرض الكبد الدهني تؤثر على مزاجك وتفكيرك

وفقا لصندوق الكبد البريطاني، في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) لا توجد عادة أي أعراض، وإذا كنت مصابًا بتليف الكبد وهو المرحلة الأكثر تقدمًا، فقد تواجه أعراضًا أكثر خطورة.

يشير اعتلال الدماغ الكبدي (HE) إلى التغيرات في الدماغ التي تحدث لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكبد المتقدم أو الحاد أو المزمن وهذا هو أحد المضاعفات الرئيسية لتليف الكبد.

إذا تعرض الكبد لأضرار بالغة، يمكن أن تتراكم السموم في مجرى الدم وإذا وصلت إلى الدماغ، فإنها يمكن أن تسبب المرض.

ويمكن أن تتراوح أعراض الـ PE من خفيفة إلى حادة ويمكن أن تختلف من شخص لآخر، وقد تتطور الأعراض بسرعة أو ببطء مع مرور الوقت قد يعاني المرضى الذين يعانون من القذف المبكر من أعراض جسدية وانخفاض في الوظائف العقلية.

قد تشمل الأعراض المبكرة تغيرات في الشخصية أو المزاج قد تلاحظ الارتباك والنسيان وضعف الدرجات وضعف التركيز.

ويشير التقرير إلى أنه إذا تم اكتشاف مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) وعلاجه مبكرًا، فيمكن إيقاف تفاقمه وتقليل كمية الدهون في الكبد.

في بعض الأحيان، قد يعاني الأشخاص المصابون بـ NASH أو التليف (المراحل المتأخرة من NAFLD) من ألم خفيف أو مؤلم في الزاوية اليمنى العليا من البطن، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والضعف.