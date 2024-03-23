طقس الإسكندرية غدا.. توقعات بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة

أعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، عن هطول أمطار، غدا الأحد، من خفيفة إلي متوسطة الشدة، قد تزيد شدتها على بعض المناطق، مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء الاسكندرية

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد .