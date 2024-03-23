أندريك يقود البرازيل للفوز على إنجلترا (فيديو)

سقط منتخب إنجلترا أمام البرازيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت وديا على ملعب ويمبلي الدولي.

اندريك لاعب البرازيل

أحرز اندريك اللاعب الشاب لمنتخب البرازيل صاحب ال17 عاما، هدف المباراة الوحيد والفوز للسامبا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، يأتي ذلك اللقاء ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولات القارية التي سيشارك كل منهما.

يستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية والتي تستضيفها ألمانيا في شهر يونيو المقبل بينما يستعد السامبا لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا في الصيف المقبل.