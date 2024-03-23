الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أندريك يقود البرازيل للفوز على إنجلترا (فيديو)

اندريك
اندريك

سقط منتخب إنجلترا أمام البرازيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت وديا على ملعب ويمبلي الدولي.

txt

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام البرازيل في القمة الودية .. موقف كين

اندريك لاعب البرازيل 

أحرز اندريك اللاعب الشاب لمنتخب البرازيل صاحب ال17 عاما، هدف المباراة الوحيد والفوز للسامبا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، يأتي ذلك اللقاء ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولات القارية التي سيشارك كل منهما.

يستعد منتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية والتي تستضيفها ألمانيا في شهر يونيو المقبل بينما يستعد السامبا لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا في الصيف المقبل.

 

الجريدة الورقية