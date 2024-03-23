سعاد صالح: الأب آثم إذا زوج ابنته في سن صغيرة (فيديو)

طالبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، دار الإفتاء بإصدار فتوى ملزمة لتحديد السن الشرعي لزواج الفتيات.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقاء مع برنامج “أصعب سؤال”، الذي يعرض على قناة “الشمس” اليوم السبت، أن البعض يهرب من القانون بأكثر من وسيلة، ولكن عندما يكون هناك فتوى سنجد الكثير من المصريين ملتزمين، ولن يزوجوا بناتهم في سن صغير.

أستاذ الفقه المقارن: الفتوى تتغير بتغير الحال

وتابعت: “هناك قاعدة فقهية تقول: الفتاوي تكون لمراعاة الحال، وأن سن البلوغ في هذا العصر مختلفة تمامًا عن البنات في الماضي، وعلينا أن نعلم أن الفتوى تتغير بتغير الحال، والزمان والمكان ومن شخص لشخص”.

وأشارت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أنه لا يوجد نص قطعي لتنظيم زواج الفتيات، موضحة أن رب الأسرة عليه آثم إذا زوج ابنته في سن صغيرة دون رغبتها.