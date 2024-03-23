رسمياً.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خضوع لاعبه إمام عاشور لعملية جراحية في الكتف.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس الجمعة إصابة إمام عاشور بخلع ما بين مفصل الكتف والترقوة بعد سقوطه في لقاء نيوزيلندا الودي الذي فاز به الفراعنة بنتيجة 1-0.