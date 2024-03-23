تقارب في الأصوات بين عاشور وعلام حسب المؤشرات الأولية بالفيوم  

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الفيوم إقبالا ملحوظا من المحامين للإدلاء بأصواتهم، لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس.

وأقبل الناخبون من المحامين على المراكز الانتخابية لنقابة المحامين بالفيوم لممارسة حقهم الانتخابي في التصويت لاختيار أعضاء نقابتهم وذلك في 8 لجان انتخابية بمراكز المحافظة.

وجاءت نتائج المرشحين على مقعد النقيب العام متقاربة بين النقيب الحالي والنقيب الاسبق، حيث حصل النقيب الأسبق سامح عاشور على 486 صوتا، وحصل النقيب الحالي عبد الحليم علام على 366 صوتا، بينما حصل المرشح نبيل عبدالسلام على 370 صوتا.

محامين الفيوم يدلون بأصواتهم لاختيار النقيب العام و28 عضوا.

ومن جانبه أكد حماده عبد العال وكيل نقابة محامي الفيوم، أنه تم غلق باب التصويت في الخامسة مساء اليوم، وكان التصويت مكفول لكل محام مسدد اشتراك 2023 ولا يشترط سداد الناخب لاشتراك 2024، علمًا بأن محامي الجدول العام ( تحت التمرين ) ليس لهم حق التصويت وكذلك المحالين للمعاش، وبلغ أجمالي الجمعية العمومية بالفيوم عدد 5071 محامي، بلجان مركز وبندر الفيوم سنورس واطسا وأبشواي وطامية.

وأشار عبدالعال، الى أن الانتخابات في جميع مراكز محافظة الفيوم أجريت بغرف المحامين بالمحاكم كل محام حسب محل قيده بالجزئية التابع لها ولا يجوز التصويت في أي لجنه لم يكن المحامي مقيدا بها.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين قد حددت 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما أجريت عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تولت النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه تنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي: 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة 19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة 16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية 10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية 18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف 17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط 7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.

أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وانتهت في الساعة الخامسة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات بعد اكتمال النصاب القانوني، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..

وحددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها. يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.