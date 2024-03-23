100 مليون مادة معرفية في بنك المعرفة المصري

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن بنك المعرفة المصري يوفر الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن بنك المعرفة يوفر لك الوصوب إلى أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية.

أهمية بنك المعرفة المصري

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن بنك المعرفة المصري يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بنك المعرفة المصري قدم 594 دورة تدريبية خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث تم تقديم (120 دورة تدريبية للقطاع الطبي، و118 دورة تدريبية للقطاع الهندسي، و176 دورة تدريبية لقطاع العلوم الإنسانية)، واستفاد من هذه الدورات 300 ألف باحث.

ونوه وزير التعليم العالي بأن التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية.

ونبه وزير التعليم العالي بأت المرجعية الدولية من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ تقدمت الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

ونوه وزير التعليم العالي بأن المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، وتضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري؛ وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية.

ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.

وأكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا.

ولفتت إلى مساهمة بنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في جميع المجالات.