دقوا الشماسي| جمعية المؤلفين والمحنين توضح موقفها من الإعلان

حالة من الجدل والاستنكار أثارتها إعلان أحد الشركات العقارية الكبرى لصالح منتجع سياحي جديد اُستخدم فيه أغنية العندليب الأسمر الشهيرة عبد الحليم حافظ “دقوا الشماسي” بسبب تغيير لحنها وطريقة غناؤها .

بيان جمعية المؤلفين والملحنين حول تغيير ألحان دقوا الشماسي

ومن جانبها أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين موقفها من اعادة استخدام الأغنية بلحن وكلمات جديدة في بيان لها جاء فيه "بالإشارة إلى طلبكم التصريح باستخدام أغنية «قاضي البلاج» تأليف عضو الجمعية الأستاذ مرسي جميل عزيز، وألحان عضو الجمعية الاستاذ منير مراد، فإن الجمعية بصفتها خلفًا خاصًا عن أعضائها من المؤلفين والملحنين والناشرين، وفي إطار لائحة النظام الأساسي للجمعية ولائحتها الداخلية، فإنها تصرح لكم كلمات وألحان الأغنية المذكورة لمدة «90 ثانية» في إعلان للعرض على القنوات الآتية :«dmc، الحياة، TEN، CBC، ART، ON E، ON Drama، MBC Masr، القناة الأولى، المحور، النهار، النهار دراما، القاهرة والناس»، لمدة ثلاث شهور من تاريخه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لمدة عام من تاريخه.

وبحسب البيان فإن الشركة صاحبة الإعلان لم تقدم الأغنية بطريقة مخالفة لحقوق الأغنية، وتم الحصول على اعادة استخدامها بشكل قانوني كامل.

جاء الإعلان بصوت ملك الحسيني وهي مغنية وممثلة تخرجت في كلية الإعلام الجامعة الأمريكية ولها العديد من الأعمال الدرامية والإعلانية سابقًا.

عُرضت أغنية “دقوا الشماسي” للمرة الأولى خلال أحداث فيلم “أبي فوق الشجرة” في 1969 من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان منير مراد، ضمن أوبريت حمل اسم «قاضي البلاج» واستمر الفيلم فى دور العرض السينمائى لأكثر من 58 أسبوعا، نظرا للإقبال الشديد عليه

وتقول كلمات الأغنية "دقوا الشماسي دقوا الشماسي

دقو الشماسي عالبلاج دقوا الشماسي

دقوا الشماسي دقوا الشماسي

دقوا الشماسي من الضحى لحد التماسي

دقوا دقوا دقوا الشماسي

يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى ميه

إحنا وشبابنا وحبنا يا اسكندرية

يا أحلى شمس وأحلى رمل وأحلى ميه

إحنا وشبابنا وحبنا يا اسكندرية

جايين على نسمة أمل نرتاح شوية

والحر زي الشوق نهاره وليله قاسي

دقوا الشماسي عالبلاج دقوا الشماسي

في البحر الأبيض وفي هداوة لونه الأزرق

تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق

ونسابق الموج والهوى والشوق ونسبق

والبحر عارف حبنا والشط راسي

دقوا الشماسي عالبلاج دقوا الشماسي

