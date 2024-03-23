بعد أنباء وفاتها وطلاقها بسبب الخيانة.. كيت ميدلتون تظهر في فيديو بملامح صادمة وتعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت كيت ميدلتون أميرة ويلز إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي، بعد أسابيع من التكهنات والشائعات التي لاحقتها بسبب اختفائها غير المبرر عن القصر الملكي منذ الإحتفال بعيد الميلاد، حيث وصل الأمر إلى أن البعض زعم وفاتها في حين اعتقد البعض الآخر أنها تركت زوجها الأمير ويليام بسبب خيانته لها.

إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

قررت كيت حسم الجدل المثار حول اختفائها، وظهرت لأول مرة علنًا بعد أسابيع من اختفائها، خلال مقطع فيديو مصورًا وهي تجلس على مقعد في حديقة ما، بملامح باهتة يبدو عليها التعب والإرهاق بسبب مرضها والعلاج الكيماوي الذي تخضع له، وطالبت بمنحها الوقت واحترام خصوصيتها ريثما تستكمل علاجها وتستعيد صحتها مجددًا.

كيت ميدلتون

أول ظهور لأميرة ويلز كيت ميدلتون بعد إًابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي

وقالت كيت أميرة ويلز: "في يناير الماضي، خضعت لجراحة كبيرة وناجحة في البطن في لندن، في نفس الوقت الذي اعتقد الأطباء فيه أن حالتي غير سرطانية، وحينها تمت الجراحة بنجاح، ولكن اكتشفت بعدها إصابتي بالسرطان الأمر الذي تسبب لي في صدمة هائلة، ولكني أخضع حاليًا للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي وأصبحت بخير وصحتي تتحسن كل يوم".

BREAKING: Princess Kate reveals cancer diagnosis and that she is undergoing chemotherapy.



She called the diagnosis “a huge shock” and added she is “well and getting stronger everyday.” pic.twitter.com/D9mCvwM88Y — MSNBC (@MSNBC) March 22, 2024

تشارلز ملك بريطانيا يدعم كيت ميدلتون زوجة ابنه برسالة خاصة: فخور بك

في الوقت نفسه، حرص تشارلز ملك بريطانيا على دعم زوجة نجله الأمير ويليام، بتوجيه رسالة خاصة لها، أعرب خلالها عن فخره الشديد بشجاعتها وقدرتها على الحديث عن تفاصيل مرضها بجرأة بعد خضوعها للعلاج الكيميائي.

كيت ميدلتون والملك تشارلز

كيت ميدلتون وزوجها ويليام

وبدوره، قال متحدث باسم قصر باكنجهام: "إن تشارلز فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في الحديث، كا أنه ظل على اتصال مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية بعد أن أمضيا بعض الوقت معا في المستشفى"، مضيفًا: "تشارلز وزوجته كاميلا سيظلان يقدمان الحب والدعم للعائلة بأكملها في هذا الوقت العصيب".

كيت ميدلتون

رئيس وزراء بريطانيا لكيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان: تحظى أميرة ويلز بحب ودعم البلاد بكاملها في وقت تواصل تعافيها

من جانبه، تمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كيت ميدلتون الشفاء العاجل، مؤكدًا على تعاطفه معها ومع وزوجها الأمير وليام، وريث العرش، وأبنائهما الثلاثة "في هذه الفترة العصيبة، حيث قال في بيان رسمي: "تحظى أميرة ويلز بحب ودعم البلاد بكاملها في وقت تواصل تعافيها، فهي أبدت شجاعة هائلة في البيان الذي اصدرته للتو".

كيت ميدلتون

من الموت إلى الخيانة.. شائعات لاحقت كيت ميدلتون بسبب اختفائها

جدير بالذكر أن أزمة اختفاء كيت ميدلتون شغلت الرأي العام في بريطانيا والعالم بأكمله خلال الأسابيع الماضية، ما تسبب في فتح بابًا من التكهنات والنميمة حول أٍسباب اختفائها التي وصلت إلى حد الوفاة والخيانة، كما فشلت محاولات تهدئة الشائعات بنشر صورة لها هرت فيها وسط أبناؤها الثلاثة، حيث سحبت الأسوشيتدبرس ووكالات عالمية أخرى نشر الصورة لثبوت التلاعب بها، ما دفع ميدلتون لإصدار بيانًا رسميًا بعدها اعتذرت خلاله عن أي ارتباك سببته الصورة، واعترفت بحبها لتعديل الصور وتجربة أشياء مختلفة.

كيت ميدلتون وويليام

وكذلك المقطع المصور الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية و TMZ لكيت ميدلتون هذا الأسبوع، وهي تسير رفقة زوجها الأمير ويليام في نزهة قرب منزلهما في ويندسور، حيث رفض البعض تصديق أن السيدة التي تظهر في الفيديو هي نفسها كيت وذلك لتغير ملامحها بالكامل، ما أثار موجة جديدة من الشائعات حول خيانة زوجها لها، في حين زعم البعض أنها قد توفيت والقصر الملكي يخفي الخبر.

وكانت أميرة ويلز كيت ميدلتون، قد شغلت حديث العالم في يناير الماضي، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في البطن، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن قصر كنسينجتون في العاصمة البريطانية لندن.

كيت ميدلتون

حقيقة إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

وزعمت مصادر إعلامية من خارج القصر الملكي، إن كيت ميدلتون قد خضعت لجراحة دقيقة لإزالة ورم سرطاني كانت تعاني منه، الأمر الذي لم تحسمه أميرة ويلز ولم تعلق عليه بالتأكيد أو النفي ما أثار قلق الكثيرين متسائلين عن حقيقة الأمر.

في الوقت نفسه، نفت شبكة CNN الإخبارية، خضوع كيت لجراحة عاجلة لإزالة ورم سرطاني، مشيرة إلى إنها جراحة عادية ومن المقرر أن تتعافى تمامًا بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا.

كيت ميدلتون

بيان قصر كنسينجتون عن الحالة الصحية لأميرة ويلز كيت ميدلتون بعد خضوعها لجراحة في البطن

في الوقت نفسه، أفاد بيان قصر كنسينجتون بإن كيت ميدلتون تقدر جيدًا حالة الجدل التي سيثيرها هذا البيان، آملة أن يتفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ فضلًا عن رغبتها في الحفاظ على سرية تفاصيل مرضها وحالتها الصحية باعتبارها مسألة تتعلق بحياتها الشخصية.

كيت ميدلتون

وحرصت ميدلتون على الاعتذار عن إلغاء بعض ارتباطاتها المقبلة وتأجيل البعض الآخر، فمن المقرر أن تعود إلى متابعة مهامها العامة بعد عيد الفصح، لكنها في الوقت الحالي لم تستطع استكمال نشاطاتها المستقبلية، إلا بعد تعافيها بشكل تام، كما إنها تتطلع إلى إعادة توظيف أكبر عدد ممكن من الموظفين، في أقرب وقت ممكن.

على صعيد آخر، أفاد بيان قصر كنسينجتون، إن العملية الجراحية التي خضعت لها كيت لم تكن بشكل مفاجيء، بل كان مُخططًا لها في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبقى أمير ويلز في المستشفى لمدة تتراوح بين عشرة إلى أربعة عشر يومًا، قبل أن تعود إلى المنزل لتتماثل بالشفاء التام.

كيت ميدلتون

قصر كنسينجتون: كيت ميدلتون تعود إلى متابعة مهامها العامة بعد عيد الفصح

وأضاف البيان: "بحسب توجيهات الأطباء، من المستبعد أن تعود كيت إلى متابعة مهامها وواجباتها العامة قبل يوم عيد الفصح، لذا فهي تعتذر عن كل مواعيدها التي كان مقدراً لها أن تقام خلال هذه الفترة".

واختتم بيان قصر كنسينجتون: "على أن يتم تأجيلها إلى ما بعد انقضاء فترة تعافيها التي نتمنى أن تتم في أسرع وقت".