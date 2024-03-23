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رسمياً.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف مصدر: فوز عبدالحليم علام على مقعد نقيب المحامين لفترة جديدة
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تقدم علام في المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين بحوش عيسى

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج إنتخابات المحامين ، بلجنة مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة عن عدد الحضور 293، والأصوات الصحيحة 287صوتا ، والأصوات الباطلة 6 أصوات ، وحصل المرشح سامح عاشور علي 75صوتا ، بينما حصل المرشح عبد الحليم علام علي 178صوتا  ، وحصل المرشح نبيل حسن علي 34صوتا .

كانت لجان إنتخابات نقابة المحامين  والتي إنطلقت صباح اليوم السبت الموافق 23من شهر مارس2024 لإختيار النقيب العام بالإضافة إلي أعضاء مجلس النقابة العامة ، والتي تجري تحت إشراف قضائي كامل، إقبالا  متوسطا من محامي محافظة البحيرة

حيث تضم محافظةالبحيرة 27 لجنة انتخابية، ويدلي 16 ألف و166محاميًا ،من أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة البحيرة ، بأصواتهم امام 27لجنة إنتخابية  ،والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم ، وإستمرت حتى الساعة الخامسة مساءً موعدإغلاق الصناديق.

ويتم إختيار مرشح واحد من المرشحين على مقعد النقيب، وأيضًا إختيار ٢٥ مرشحا من المرشحين على مقاعد العضوية العادية، بالإضافة إلي إختيار ٣ مرشحين من المرشحين على مقاعد الإدارات القانونية.

الجريدة الورقية