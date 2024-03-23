تقدم علام في المؤشرات الأولية لانتخابات المحامين بحوش عيسى

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج إنتخابات المحامين ، بلجنة مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة عن عدد الحضور 293، والأصوات الصحيحة 287صوتا ، والأصوات الباطلة 6 أصوات ، وحصل المرشح سامح عاشور علي 75صوتا ، بينما حصل المرشح عبد الحليم علام علي 178صوتا ، وحصل المرشح نبيل حسن علي 34صوتا .

كانت لجان إنتخابات نقابة المحامين والتي إنطلقت صباح اليوم السبت الموافق 23من شهر مارس2024 لإختيار النقيب العام بالإضافة إلي أعضاء مجلس النقابة العامة ، والتي تجري تحت إشراف قضائي كامل، إقبالا متوسطا من محامي محافظة البحيرة

حيث تضم محافظةالبحيرة 27 لجنة انتخابية، ويدلي 16 ألف و166محاميًا ،من أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة البحيرة ، بأصواتهم امام 27لجنة إنتخابية ،والتي بدأت في التاسعة من صباح اليوم ، وإستمرت حتى الساعة الخامسة مساءً موعدإغلاق الصناديق.

ويتم إختيار مرشح واحد من المرشحين على مقعد النقيب، وأيضًا إختيار ٢٥ مرشحا من المرشحين على مقاعد العضوية العادية، بالإضافة إلي إختيار ٣ مرشحين من المرشحين على مقاعد الإدارات القانونية.