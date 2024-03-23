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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات تأهيلية لثنائي الإسماعيلي المستبعد

ثنائي الإسماعيلي
ثنائي الإسماعيلي

يخضع محمد حسن وعبدالرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي لتدريبات تأهيلية بشكل مكثف في ظل معاناتهما من الإصابة.

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وفضل الجهاز الطبي للفريق استبعاد الثنائي من السفر إلى ليبيا في ظل خضوعهما لبرنامج تأهيلي تمهيدا لإستعادة جهودهما خلال الفترة المقبلة.

وتتواجد بعثة الفريق حاليا في ليبيا ،وذلك ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة أهلي بنغازي بعد غدٍ الأحد ودياً احتفالا  بمئوية النادي التاريخية.

وفي سياق متصل خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الأول في مدينة بني غازي الليبية، استعدادا لمواجهة الأهلي الليبي.

ومن المقرر أن تشهد المباراة تكريم  ونيس خير نجم الأهلي الليبي وأحد أساطيره السابقين.

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