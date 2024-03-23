تكريم 23 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بجسور الطود في الأقصر

شهدت قرية الجسور بمدينة الطود جنوب الأقصر، حفل تكريم مميز، لحفظة القرآن الكريم، بحضو الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وذلك بمركز شباب الطراخين.

تم تكريم نحو 23 من أوائل المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم، بحضور الشيخ محمد عبد العزيز خضري مدير ادارة اوقاف الطود وحجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود، ومحمود حسن بغدادي وكيل إدارة الطود التعليمية، ومحمد عبد المعز جلال رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب ، ومحفظي مكاتب تحفيظ القرآن والقيادات الشعبية.

،وبد التكريم بتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وكلمات ترحيب وتهنئة من الحضور للمشاركين، ثم كلمة لرئيس مركز ومدينة الطود، واعقبها مدائح وابتهالات دينية من أبناء وبنات القرية وتكريم المشاركين فى المسابقة من حفظة القران الكريم بمستوياتهم الاربعة، وتكريم بعض من المحفظين، ولجنة التحكيم بالمسابقة.