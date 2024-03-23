شباب ورياضة سوهاج تواصل فعاليات دوري حياة كريمة في خماسي كرة القدم

بحضور الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، واصلت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تنفيذ فاعليات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" دور الثمانية بمركز شباب مدينة سوهاج بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





ونفذت مديرية الشباب و الرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة فعاليات الدورى للفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة.





يهدف مشروع دوري حياة كريمة في خماسي كرة القدم لتوفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة التي تم تطورها لممارسة الأنشطة الرياضية بها واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن.





وفي سياق متصل نفذ مركز شباب عرب الصبحة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مسابقة دينية في حفظ القران الكريم ضمن الخطة الدخلية والرمضانية لمركز الشباب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





يهدف النشاط إلى تشجيع الشباب والفتيات والطلائع والنشء حفظ القران الكريم وتجويده وترتيله والتنافس بين الأعضاء وخاصة في شهر رمضان المبارك وسوف ينم توزيع جوائز للفائزين في المسابقة مع نهاية الأنشطة الرمضانية للمركز .





وأشاد الدكتور وكيل وزارةالشباب والرياضة بسوهاج بأهمية خلق جيل قادر على الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح ورفع الوعي الديني لدى الأعضاء وتقوية الوازع الديني لديهم بالقرآن .