ناجلسمان يعلن تشكيل منتخب ألمانيا أمام فرنسا

أعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا تشكيل المانشافت لمواجهة الديوك الفرنسية في اللقاء المقرر بينهما مساء اليوم في إطار استعدادات المنتخبين للمرحة المقبلة.

وشهدت قائمة ألمانيا استبعاد أسماء ونجوم لامعة على رأسهم ماتس هوميلز وليون جوريتسكا من القائمة في خطوة تبدو محفوفة بالمخاطر، بينما استدعى ستة لاعبين للمرة الأولى.

تشكيل منتخب ألمانيا ضد فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ماكسيميليان ميتلش.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، روبرت أندريش، توني كروس، جوندوجان.

خط الهجوم: جمال موسيالا، كاي هافيرتز، فلوريان فيرتز.

ويبحث منتخب ألمانيا عن تقديم عروض قوية والوقوف على التشكيلة المثالثة قبل انطلاق منافسات يورو 2024 خاصة أن المنتخب الألماني يستضيف البطولة على أرضه، بينما يريد الديوك استعادة هيبتهم في القارة العجوز وحصد اللقب الغائب عنهم منذ عام 2000.

ويتواجد منتخب ألمانيا على رأس المجموعة الأولى في بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات سويسرا، واسكتلندا، والمجر، بينما يتواجد منتخب فرنسا فى المجموعة الرابعة مع النمسا وهولندا ومنتخب رابع يتأهل من الملحق.



