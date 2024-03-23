حريق في مزرعه مانجو بالفيوم دون اصابات

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق شب بأرض مزروعة بأشجار المانجو، بقريه منشاة دمو بدائرة مركز الفيوم، ما أدى لاحتراق أشجار مانجو مثمرة، دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة ,واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم ، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية منشاة دمو ، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق وإخماده،

وتبين من المعاينة الاوليه نشوب الحريق بأرض زراعية مساحتها 5 افدانه منزرعة بأشجار المانجو، ملك المواطن "ممدوح .خ " و " خالد . ح " وأسفر الحريق عن احتراق جميع شجرة المانجو .

لم يتهم مالكي المزرعه اى احد بارتكاب الحادث ،ورجحو احتمال إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة , تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.