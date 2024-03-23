عاجل
رسمياً.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية في الكتف مصدر: فوز عبدالحليم علام على مقعد نقيب المحامين لفترة جديدة
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو عبيدة: وفاة الأسير الصهيوني ييجـﭫ بوخطاﭪ بسبب نقص الدواء والغذاء

ابو عبيدة
ابو عبيدة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسّام أبو عبيدة، إننا كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء.

وأضاف أبو عبيدة في بيان نشرته القسام: أن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم ونعلن وفاة الأسير الصهيوني "ييجـﭫ بوخطاﭪ" "יגב בוכשטב" 34 عاماً نتيجة نقص الدواء والغذاء .

وتابع: سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلاً من:

1- ايتسيك الجراط

2- ألكس دنسيج

3- رونين طومي أنجل

4- إلياهو مرجليت

مواد متعلقة

الاحتلال يواصل التنكيل بالمرضى والطواقم تشرب المحاليل بديلا للمياه في مستشفى الشفاء

هنية يشارك في جنازة والدة أسير ويؤكد: ربت أبنائها على حب فلسطين

شهداء الأقصى: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع الاحتلال شمال غزة

صاروخ يصيب سفينة قرب اليمن وطاقمها ينجح في إخماد الحريق

القسام تستهدف مجموعة جنود إسرائيليين بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى الشفاء

إسرائيل تعلن مقتل رائد في الكوماندوز وإصابة 7 آخرين بالضفة الغربية

عاجل.. سفينة ترسل استغاثة بالقرب من المخا باليمن
الجريدة الورقية