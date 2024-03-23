مودريتش يقود تشكيل كرواتيا أمام تونس

يقود لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني، تشكيل المنتخب الكرواتي أمام تونس في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد العاصمة الإدارية في تمام العاشرة مساء في إطار الدورة الودية التي تحتضنها القاهرة.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للفترة المقبلة حيث يواصل منتخب كرواتيا استعداداته قبل انطلاق يورو 2024 في الصيف المقبل بينما يستعد منتخب تونس لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: جفارديول، مارتين إرليتش، ماركو إيفانوفيتش، جوسيب بورانوفيتش

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش

الهجوم: أندريه كرماريتش، بورنا سوسا

ويغيب عن صفوف منتخب كروانيا الثنائي المخضرم إيفان بيريشيتش نجم توتنهام الإنجليزي والمعار لصفوف هايدوك سبليت الكرواتي، وأنتي بوديمير نجم أوساسونا الإسباني، بسبب الإصابة.