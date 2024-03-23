انعقاد التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بمنطقة سوهاج الأزهرية

عقدت اليوم السبت، تصفيات مسابقة الأزهري الصغير على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بمقر ديوان المنطقة القديم.

وخلال زيارته التفقدية لانتظام سير العمل في المسابقة بحضور الدكتور حمدي سليمان، عضوالمكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، تابع رئيس المنطقة إجراء الاختبارات، وأكد فضيلته ضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى فضيلته على هدوء واستقرار اللجان.

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة برئاسة الدكتورة لبنى السيد علي بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم برئاسة الدكتور كمال فايز، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (٤) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية بقسميها العربي واللغات.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه بناء على التعليمات الواردة من الإدارة العامة للتدريب؛ تم تحديد موعد تخلفات تدريب الترقي للمعلمين لمن تخلف عن الحضور خلال الفترة من 9 من شهر يناير إلى 14 من شهر مارس 2024م، وسيكون موعد التدريب من السبت الموافق 23 من شهر مارس إلى 25 من شهر مارس 2024م، وهذا آخر موعد لتدريبات الترقي، ومن يخالف التعليمات الواردة في المنشور يتحمل المسؤولية كاملة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية كيفية آداء تدريبات الترقي للمنخلفين من التدريبات السابقة:-

أولًا: من تخلف عن حضور البرنامج كاملًا، يحضر لمدة 3 أيام كاملة.

ثانيًا: من تخلف عن حضور اليوم الثالث والامتحان في التدريب السابق، عليه حضور هذا البرنامج كاملًا لمدة 3 أيام.

ثالثًا: من تغيب في اليوم الأول من التدريب السابق عليه الحضور يوم السبت الموافق 23 من شهر مارس فقط، ومن تغيب في اليوم الثاني عليه حضور يوم الأحد الموافق 24 من شهر مارس الجاري فقط.