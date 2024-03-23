محافظ سوهاج يتابع انتظام العمل بمواقف دار السلام وساقلتة بمدينة ناصر

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، انتظام سير العمل بمواقف سيارات مركزي "ساقلتة، ودار السلام" بمدينة ناصر، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة، بحضور على لطفى رئيس حي شرق، ومسئولي المرور والمواقف بالمحافظة.





وشدد المحافظ على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عدد من المواطنين، والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الأسعار عن السعر المقرر، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





ووجه " الفقي " مسئولي المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف .





وفي ذات السياق تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، انتظام سير العمل بموقف الحويتي بنطاق حي غرب سوهاج، والذي يضم موقف قرى مركز سوهاج، وموقف " نجع حمادي ـ قنا ـ الغردقة "، وذلك لمتابعة حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب ومسئولى ادارة المرور والمواقف بالمحافظة.





واستمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من الركاب والسائقين، وتعرف على مطالبهم، موجها بضرورة تواجد ممثل عن إدارة المرور والمواقف والوحدة المحلية بكل موقف لمراقبة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وشدد " الفقي " على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة .