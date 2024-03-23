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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سامسون يقود تشكيل الزمالك أمام زد.. وديًا

الزمالك
الزمالك

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بنادي الزمالكجوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فريق زد الودية، المقرر لها بعد قليل على ستاد بتروسبورت.

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تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: سيف فاروق جعفر - زياد كمال - مهاب ياسر - ناصر ماهر - محمد عاطف.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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