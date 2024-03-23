نجم سموحة يشارك في تعادل بنين مع بطل أمم فريقيا بهدفين لمثليهما

تعادل منتخب كوت ديفوار حامل لقب كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة بهدفين لكل فريق مع منتخب بنين في المباراة الدولية الودية التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب كريدي أجريكول بمدينة أميان الفرنسية .

المباراة بين كوت ديفوار و بنين شهدت مشاركة نجم وسط نادي سموحة دوكو دودو أساسيا في منتخب بنين حيث شارك من بداية المباراة الى نهايتها وكان له الفضل في صناعة هدف المباراة الثاني لمنتخب بنين .

تقدم منتخب بنين بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة عبر أوليتان وتعادل ماكس جرادل لمنتخب الأفيال في الدقيقة 29 ثم عاود منتخب بنين التقدم عبر اوليتان من جديد بتمريرة من دوكو دودو الا ان منتخب كوت ديفوار نجح في أدراك التعادل قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة عن طريق عثمان دياكيتيه .

شارك منتخب كوت ديفوار في المباراة بكامل نجومه حيث اشرك المدير الفني أميرسي فاي كل لاعبيه الذين شاركوا في انجاز الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية بينما قدم منتخب بنين تحت قيادة مديره الفني الالماني جيرنوت رور عرضا قويا فاجىء من خلال المنتخب الإيفواري .