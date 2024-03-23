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السبت 23 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

45 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.

 

وقال شهود عيان لـ"وفا"، إن شرطه الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الاقصى وأبواب القدس الرئيسية، وأرجعت مئات الشبان ومنعتهم من الدخول الى الأقصى، بسبب الاعياد اليهودية الذي تبدا اعتبارا من هذه الليلة.

 

ويتوقع أن يشهد الأقصى يوم غد اقتحاما مركزيا من قِبل المستعمرين للاحتفال بعيد المساخر اليهودي (بوريم)، وسيمتد الاقتحام الاحتفالي حتى يوم الإثنين، ويهدف الاحتلال لمنع الاعتكاف في المسجد الاقصى المبارك الليلة وغدا لتسهيل حركة المستعمرين داخله.

 

ويحرم الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة المقدسة، كما يعيق وصول المواطنين من القدس المحتلة ومن داخل أراضي الـ48 إلى المسجد، عبر الإجراءات العسكرية والحواجز التي ينصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب "الأقصى".

 

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