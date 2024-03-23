تحديد موعد تخلفات تدريب الترقي للمعلمين بالمعاهد الأزهرية

قال الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه بناء على التعليمات الواردة من الإدارة العامة للتدريب؛ تم تحديد موعد تخلفات تدريب الترقي للمعلمين لمن تخلف عن الحضور خلال الفترة من 9 من شهر يناير إلى 14 من شهر مارس 2024م، وسيكون موعد التدريب من اليوم السبت الموافق 23 من شهر مارس إلى 25 من شهر مارس 2024م، وهذا آخر موعد لتدريبات الترقي، ومن يخالف التعليمات الواردة في المنشور يتحمل المسؤولية كاملة.





وأوضح رئيس أزهر سوهاج كيفية آداء تدريبات الترقي للمنخلفين من التدريبات السابقة:-

أولًا: من تخلف عن حضور البرنامج كاملًا، يحضر لمدة 3 أيام كاملة.

ثانيًا: من تخلف عن حضور اليوم الثالث والامتحان في التدريب السابق، عليه حضور هذا البرنامج كاملًا لمدة 3 أيام.

ثالثًا: من تغيب في اليوم الأول من التدريب السابق عليه الحضور يوم السبت 23 مارس فقط، ومن تغيب في اليوم الثاني عليه حضور يوم الأحد 24 مارس فقط.





وفي سياق متصل كان فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قد التقى بشيوخ معاهد سوهاج الابتدائية الأزهرية في إطار استعدادات المعاهد لاختبارات شهر مارس، ومتابعة سير العملية التعليمية بحضور الشيخ أحمد شومان، مدير التعليم الابتدائي والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.





وخلال اللقاء ناقش رئيس المنطقة تقارير متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، واستمع فضيلته إلى المشكلات التي تواجه شيوخ المعاهد، وشرح للحضور كيفية التغلب عليها، ووجه فضيلته إدارتي التعليم الابتدائي وسوهاج التعليمية بتذليل كل العقبات.





جدير بالذكر أن إدارة الامتحانات بالمنطقة قد أعلنت في وقت سابق جدول اختبارات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد الموافق 24 مارس حتى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه.