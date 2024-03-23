مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13| زيارات متكررة بين خالد النبوي وحلا شيحة

يعيش خالد النبوي لحظات من الراحة والألفة مع حلا شيحا، وحريص على زيارتها يوميًا في متجر الحلويات الخاص بها، وتشاركه أحدث الأشياء التي تصنعها

وعلى جانب آخر يواجه محمود حافظ والدته في محاولات لاقناعها بزواجه من شقيقة خالد النبوي “نشوى مصطفى”، ولا زال حتى الآن عند رايها ورفضها البات، فهل سيستطيع اقناعها والحصول على موافقتها خلال الحلقات القادمة؟

تبدأ الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم، باستعدادات مكثفة في منزل مختار أبو النجا لإجراء الانتخابات الديمقراطية بينه وبين ابنه نور لتسليم سلطة المنزل له في حال فوزه.

بينما يذهب نور النبوي إلى الشركة العقارية لاقناعهم بعودة المياه للمنزل، بعد منع الخدمة عنهم كنوع من الضغط على مختار لبيع المنزل.

وبالفعل عادت المياه للمنزل بعد اتفاق نور النبوي مع الشركة، مقابل اقناع مختار ببيع المنزل، وعاد للمنزل ليحتفل معهم بعودة المياه.

يأخذ المسلسل منحى تشويقيًا مع بدء التحضير للانتخابات، ليثير بذلك العديد من التساؤلات حول البرامج الانتخابية التي سيطرحها كل مرشح؟ وكيف سيتعامل أبناء أبو المجد مع هذا التغيير الجديد في نظام العائلة؟ ومن سيفوز في الانتخابات؟ ومن سيحكم عائلة أبو المجد؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة من مسلسل "إمبراطورية ميم".

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم وأبطاله

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة