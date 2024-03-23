لابورتا يعلن أنهاء عقد برشلونة مع نايك

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ان أدارة نادي برشلونة قررت بشكل نهائي أنهاء التعاقد مع شركة الملابس الرياضية الشهيرة نايك معلنا انتهاء حقبة تاريخية في مشوار برشلونة مع الشركة الشهيرة .

وكانت شركة نايك للملابس والأدوات الرياضية هي الراعي الرئيسي لنادي برشلونة على مدار اكثر من 27 عاما الا ان مجلس أدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا قرر انهاء التعاقد لرغبته في الحصول على تعاقد اكبر مما تقدمه نايك لبرشلونة .

وفي تصريحات صحفية قال خوان لابورتا : قررنا انهاء التعاقد مع نايك . هم قرروا اللجوء للقضاء ونحن سنقدم كل ما يدعم موقفنا نريد الحصول على العقد الذي يستحقه فريق برشلونة كونه النادي صاحب المبيعات الأكبر لقمصان الفرق الرياضية على مستوى العالم وبالتالي فمن واجبنا كمجلس أدارة الحصول على اكبر عقد يستحقه النادي وجماهيره .

واكدت مصادر داخل نادي برشلونة ان شركة حاولت تجديد تعاقدها مع نادي برشلونة مقابل 85 مليون يورو سنويا الا ان لابورتا رفض العرض مؤكدة ان هناك عرض من شركة بوما الشهيرة مقابل 120 مليون يورو سنويا الى جانب 100 مليون يورو منحة توقيع وهو العرض الذي يجعل برشلونة بالفعل الذي الاعلي دخلا من قمصان الفريق حيث يحصل ريال مدريد سنويا على 110 مليون يورو .

المفاجأة - وفقا لمصادر مقربة من رئيس برشلونة ان شركة أديداس راعي المنافس ريال مدريد ترغب هي الاخرى في رعاية برشلونة وربما ترسل عرضا خلال الأيام القادمة لادارة البارسا .

يذكر ان خوان لابورتا رفض تحديد موعد نهائي لتوقيع التعاقد مع اي شركة جديدة مؤكدا ان الوقت متاح لدراسة كافة العروض بشكل جيد .