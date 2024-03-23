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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل سر إلهي| رحمة تحاول تبرئة نفسها مع رقية فى الحلقة 13

رحمة
رحمة

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل “سر إلهي” مشهد يجمع كلا من "رحمة" و "رقية" لمحاولة من الأولى لتبرئة نفسها مع شقيقتها بعد أن ادعى "سعد" أنها ساعدته في سرقة أموالها في الحلقات الأولي من المسلسل، وسرعان ما رفضت الثانية مسامحة الأولى بعد عدة محاولات من "رحمة" لتتدخل "نصرة" وتنهي الخلاف.


مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

 

تعرض قناة CBC حلقات مسلسل "سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ومن المقرر عرضه الساعة 12 صباحًا، ويعاد مرة في تمام الساعة السادسة مساءً، والساعة الحادية عشر مساءً.

 

ويُعرض مسلسل سر إلهي خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، من خلال قناة CBC في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

 

كما تبث حلقات مسلسل سر إلهي لـ روجينا، في الساعة 11:00 مساءً عبر قناة cbc Drama إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يُعرض مسلسل سر إلهي، على عدد من القنوات المصرية ومنها CBC وCBC دراما،  بدايةً من الاثنين المقبل 11 مارس 2024، وهو أول أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى بث حلقات مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية.

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي


تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
 

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