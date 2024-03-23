مسؤول في حركة أمل: يجب لجم هذا الإرهاب لأنه يهدد الأمن الدولي

قدم رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل، مصطفى الفوعاني، العزاء والتضامن للقيادة الروسية والشعب الروسي وإلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"، وعبر عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي.

وأكد الفوعاني حسب سبوتنيك": أن الإرهاب لا دين ولا هوية له سواء ارتكب من خلال جماعات أو مخابرات أي دولة، مشيراً الى أن استمراره على هذا الشكل الذي حدث في العاصمة الروسية موسكو يشكل عدواناً كبيراً على الإنسانية جمعاء ويحتاج إلى جهد دولي لمكافحة هذا الخطر وهذا التهديد على الأمن والسلم الدوليين".

ورأى الفوعاني أنه لم يعد كافياً اليوم الاستنكار والاستهجان، وما حصل في روسيا يحصل في غزة وجنوب لبنان وهناك محاولات لزعزعة الاستقرار العالمي.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك خطوات حاسمة للجم منابع الإرهاب في جميع أنحاء العالم بحسب ما قال رئيس البرلمان اللبناني.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أبرق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولرئيس مجلس الدوما معزياً بضحايا الاعتداء الإرهابي بضواحي موسكو .

وقال بري في نص البرقية إن الإرهاب لا دين ولا هوية له، وهو يمثل عدواناً متواصلاً يستهدف الإنسانية والديانات السماوية وهو ما يستوجب جهداً دولياً عاجلاً لتجفيف منابعه ووأد مشاريعه الهدامة للأمن والسلم الدوليين.