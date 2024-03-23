لابورتا يؤكد تلقيه عرضا لأنتقال لامين يامال مقابل 200 مليون يورو
أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسباني رفضه لعرض تلقاه النادي الكتالوني لانتقال نجمه الشاب لامين يامال الى مقابل 200 مليون يورو ولم يحدد النادي الذي تقدم بالعرض .
وكانت تقارير صحفية فرنسية قد اكدت ان نادي باريس سان جيرمان يبحث حاليا عن صفقة كبرى لتعويض الرحيل المرتقب لنجمه كيليان أمبابي الى صفوف ريال مدريد في صفقة أنتقال حر .
وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان لابورتا اكد للمقربين منه ان العرض تم رفضه دون اي نقاش من جانب أدارة برشلونة التي رفضت مجرد التفكير في التفريط في نجمها الشاب .
وقلت الموندو ديبورتيفو عن تصريحات لخوان لابورتا عبر بودكاست قناة برشلونة : تلقينا عرضا لانتقال لامين يامال مقابل 200 مليون يورو وكان ردنا حاسما : لا . نحن نثق في لامين يامال واخرين داخل برشلونة لتكوين الفريق القادم بأسم البارسا و نحن حاليا في عملية أنتقال أقتصادية قاربت على الأنتهاء وبالفعل رأينا الضوء في نهاية النفق .
واضاف خوان لاربورتا : لدينا عروضا لشراء أراخو و لامين يامال و فرانكي دي يونج وفيرمين لوبيز و جافي وبيدري لكن نحن لا نريد بيع اي لاعب منهم ولو اردنا بيعهم لحصلنا على الاقل على مليار يورو . لن نبيع اي لاعب قادم من أكاديمية لاماسيا بالعكس نحن نريد التعاقد مع لاعبين في الاماكن التي يحتاجها الفريق لدعم قوته . هناك لاعبين لا تلعب كثيرا وتريد اللعب اكثر من خلال الخروج من برشلونة لكني اقول اننا راضون عنهم جميعا و لن نفرط في اي لاعب منهم .