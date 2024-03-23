«أى فاينانس» تغزو سوق المدفوعات الإلكترونية غير الحكومية بالاستحواذ على شركات

61% نموا فى صافى الأرباح

تعتزم شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الفترة القادمة اقتحام سوق المدفوعات الإلكترونية غير الحكومية من خلال الاستحواذ على شركتين أو أكثر من الشركات العاملة فى قطاع المدفوعات والتى تمتلك حصة سوقية بالفعل من سوق المدفوعات.

تهدف الشركة لتحقيق قيمة مضافة من خلال الشراكة مع تلك الشركات عبر إتاحة خدماتها الحصرية على شبكات المدفوعات الخاصة بتلك الشركات والاستفادة من البنية التحتية القوية لمجموعة أى فاينانس وشركاتها التابعة.

كما تركز الشركة أيضاً على الاستثمار فى مجال تأمين المعلومات وتوفير تلك الخدمات لجميع عملائها وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات لعملائها المميزين فى تحقيق قيم مضافة.

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: إنه يتم التركيز على توفير خدمات البنية التحتية التكنولوجية للبنوك الرقمية التى قام المركزى مؤخراً بإصدار قواعدها وكذلك البنوك التقليدية التى ترغب فى تقديم خدمات تكنولوجيا متقدمة لعملائها.

استطاعت الشركة تحقيق مستويات أداء غير مسبوقة، حيث قفزت الإيرادات إلى ما يقرب من 3,9 مليار جنيه بصعود بلغ 48% وقفز صافى الربح المعدل إلى ما يزيد عن 1,5 مليار جنيه أى بزيادة 61% مما يعنى تحقيق هوامش صافى ربح قياسية تجاوزت 39% وذلك بفضل السيطرة على التكاليف بالرغم من الارتفاع الكبير الذى شهدته التضخم خلال العام 2023، والتحديات الاقتصادية، وبدأت القطاعات التى تستثمر فيها المجموعة فى تحقيق عوائد قياسية للمجموعة وفى مقدمتها السياحة والحوسبة السحابية والزراعة، والحلول الضريبية.