ضوابط عمل وظائف الوحدات البحثية بشركات السمسرة

3 شروط للترخيص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث تضمن القرار3 شروط، إذ ألزم القرار شركات السمسرة فى الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على إنشاء وحدة بحثية بأن يتضمن هيكلها الوظيفى مدير وحدة بحثية ومحلل مالى ومحلل فني.

كما تضمن أيضاً القرار الشروط العامة للحصول على الترخيص لمزاولة الوظائف الواردة بالقرار والتى منها أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص حسن السمعة و متمتع بالأهلية القانونية وحاصل على مؤهل عالى مناسب، حدد القرار ثلاث شروط شغل الوظائف المشار إليها، وهى توافر عدد من سنوات الخبرة، واجتياز الاختبارات التى تحددها الهيئة، واجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن.

يأتى صدور القرار استكمالا لجهود الهيئة فى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال والحفاظ على حقوق المتعاملين من خلال التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية فى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات فى تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة