الأمن يضبط تجار النقد الأجنبي

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن عدة ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة بيانات رواد البنوك واستغلالها بمناقشة المتهمين فى جميع الوقائع اعترفوا وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

فى مجال تجارة العملة، تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا «الاتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 44 مليون جنيه وضبط متهم بإدارة شركة وهمية لإلحاق العمالة للخارج. تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

وفى القاهرة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء شركة إلحاق عمالة «بدون ترخيص» فى بمدينة نصر والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.

وعثر بحوزته على «9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف (خالية البيانات) منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية، صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر، إيصالات استلام نقدية، 3 أكلاشيهات، جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر) وأقر بنشاطه الإجرامى.

وفى المنيا تم ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة.